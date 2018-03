Brandweerduiker redt man uit te water geraakte auto

Rond 03.50 uur kreeg de politie een noodmelding dat er een auto vanaf de Markkade het met ijs bedekte water van de Mark in was gereden. Meteen haastte zich verschillende politiemensen ter plaatse. Die zagen inderdaad de koplampen van een auto onder water schijnen. Ook zagen ze dat een jongeman (19) zelfstandig uit de auto naar de kant kwam. Toen die persoon aangaf dat er zich nog een tweede persoon (20) in de auto bevond, ging er direct een duiker van de brandweer het water in om die persoon te bevrijden. Dat lukte na korte tijd. De toestand van die 20 jarige Bredanaar was op dat moment zorgwekkend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.