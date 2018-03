Fransman gearresteerd na bizarre achtervolging

De verdachte is voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Bergen op Zoom. Beiden agenten hebben aangifte gedaan van poging doodslag. Verder wordt hij verdacht van het witwassen van een grote som geld, roekeloos rijgedrag en het negeren van een stopteken. Het voertuig is voor onderzoek veilig gesteld en weggetakeld. Inmiddels is duidelijk dat deze rode Renault Clio niet betrokken is geweest bij de ‘ontvoering’ van een 16-jarige jongen uit Roosendaal.