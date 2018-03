Arrestatie na achtervolging door drie landen

Ter hoogte van Simpelveld reed de man Duitsland in waar de Duitse politie zich bij de achtervolging aansloot. Uiteindelijk slaagde de man erin om weer terug naar Nederland te rijden via de A-76, waarbij hij onder meer gebruik maakte van de vluchtstrook. Bij Nuth reed hij van de snelweg af. In het centrum van Nuth verloor hij de macht over het stuur en reed tegen de pui van een winkelpand aan. Daar kon hij worden gearresteerd waarbij hij nog verzet pleegde. Het gaat om een 47-jarige man uit België. Bij de achtervolging waren diverse politieauto's uit België, Nederland en Duitsland en een Duitse politiehelikopter betrokken. Er is - voor zover bekend - niemand gewond geraakt.