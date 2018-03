Getuigen ongeval Dordtselaan gezocht

Rotterdam - De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval op de kruising Dordtselaan/Mijnsherenlaan nabij metrostation Maashaven op vrijdagavond 2 maart. Rond 21:00 uur werd een man bij het oversteken aangereden. De chauffeur stapte kort uit, maar reed daarna weg zonder gegevens achter te laten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis met pijn aan zijn been.