Scooterrijder gezocht

Rond 20.45 uur stopten surveillerende collega’s die avond achter de Audi-automobilist die bij een rood verkeerslicht stond te wachten. Bij het zien van de agenten ging hij er vandoor en reed prompt door rood. De agenten besloten achter de man aan te rijden en een stopteken te geven. Er ontstond een achtervolging. Op de Jan Pieterszoon Coenbrug – de ophaalbrug tussen de J.P. Coenstraat en de Leidseweg – moest een tegemoetkomende scooterrijder zich tegen de brugleuning laten vallen om een aanrijding met de Audi te voorkomen. De Audi reed door en ter hoogte van de A2 verliezen de agenten hem uit het oog. De politie is een onderzoek naar de bestuurder van de Audi gestart.

De identiteit van de scooterrijder is tot nu toe onbekend. De politie wil graag in contact komen met deze scooterrijder voor een getuigenverklaring en het doen van aangifte. Vermoedelijk gaat het om een bezorgscooter in wit/oranje kleuren. De scooterrijder kan contact opnemen met de politie Utrecht via tel. 0900-8844.