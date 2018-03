Politie zoekt getuigen van overval op koeriersbus

De bezorger werd in de bus bedreigd met een vuurwapen door een man die zijn gezicht en hoofd bedekt had. De overvaller nam mobiele telefoons weg en sloot de bezorger op in zijn bus. De bezorger raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De recherche stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 - 7000.



Het signalement van de man is:

donkere huidskleur

25 á 30 jaar

1.80 m

zwarte shawl

zwarte muts

zwarte kleding

stoppelbaardje