13,5 Kilo heroïne uit het raam bij bedrijf Spaanse Polder

In het pand zelf werd in eerste instantie niets bijzonders gevonden, maar op de eerste verdieping bleek nog een afgesloten ruimte te zitten. In die ruimte trof de politie verschillende apparatuur aan en materialen om drugs te verpakken en zakjes poeder. In totaal namen de controleurs ruim 13,5 kilo heroïne, bijna 26 gram cocaïne, 4 kilo versnijdingsmiddel, een tas met honderden euro’s aan bankbiljetten en alle materialen in beslag. Een 27-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het betreffende pand is direct gesloten door de gemeente.