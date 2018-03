Dronken spookrijder aangehouden

In de nacht van donderdag op vrijdag rond 00.35 uur zagen agenten een auto tegen het verkeer in de Tjalklaan oprijden. De automobilist werd langs de kant gezet en mocht blazen. Dit resulteerde in 360 ug/l (220 ug/l is toegestaan). De agenten namen de verdachte mee naar het bureau waar hij werd verhoord en gefouilleerd. Er kwam behoorlijk wat geld uit zijn kleding: 10.000 euro vanuit zijn binnenzak en er zat nog eens 5.000 euro in zijn broekspijp. Ook had hij meerdere kassabonnen bij zich met een totaalwaarde van nog eens 15.000 euro.

Omdat de man geen goede verklaring kon geven over de herkomst van het geld en de bonnen, doet de politie een onderzoek naar witwassen. Het geld, twee auto’s (op zijn naam) en een duur horloge werden direct in beslag genomen. De man uit Maassluis is aangehouden voor rijden onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar het witwassen.