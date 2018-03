Fietsers negeren rood licht

Je mobiele telefoon vasthouden tijdens het autorijden mag ook niet. Vier autobestuurders die dat wel deden, werden bekeurd. Een op de Rochussenstraat, twee op de Nieuwe Binnenweg en een op de Burgemeester van Walsumweg. Op die locaties hielden agenten donderdagmiddag- en avond controles op alle verkeersdeelnemers.

Er waren ook nog boetes voor het overschrijden van de doorgetrokken streep en het drinken van alcohol op straat.

Boetes

Verkeersovertredingen zijn not done, want ze kunnen tot levensgevaarlijke situaties leiden. Wie daar niet gevoelig voor is, is dat misschien wel voor de boetes die daar op staan. Kijk voor de bedragen op www.om.nl/onderwerpen/boetebase/