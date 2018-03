Hoogbejaarden slachtoffer babbeltruc in Barendrecht en Ridderkerk

Te vaak zijn ouderen het doelwit van babbeltrucs en woningovervallen. Criminelen maken misbruik van hun goedgelovigheid en weten met een overtuigende smoes hun woning binnen te komen. Het zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor jong én oud behoort tot ons basiswerk. Dat kunnen we echter niet alleen. Het is belangrijk dat ouderen zelf ook alles doen wat binnen hun mogelijkheid ligt om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc. Om ze daarbij te helpen, is er een campagne gestart ‘Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen’. De campagne is gericht op senioren en de mensen in hun naaste omgeving. Het is ook aan buren, kinderen, of verzorgers om ouderen te wijzen op hun kwetsbare positie. Kijk op de themapagina voor meer informatie.