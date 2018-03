Politie houdt derde verdachte schietincident Herman Bavinckstraat aan

Rotterdam - De politie heeft maandag 26 maart een man aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident in de Herman Bavinckstraat. Op zondagmiddag 21 januari raakte daar een 24-jarige Rotterdammer gewond na een schietpartij, dit is tevens de man die nu is aangehouden.