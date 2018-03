Arrestatie voor huiselijk geweld

Het slachtoffer deed aangifte. Ze vertelde dat ze ruzie kreeg met haar dronken vriend. Er ontstond een worsteling waarbij hij haar meerdere keren in het gezicht sloeg. Ze viel op de grond waarna hij haar aan haar haren vanuit de gang in de richting van de woonkamer sleepte. Daar liet hij haar los waarna ze naar buiten vluchtte en bij een kennis de politie alarmeerde. De agenten zagen dat ze een opgezwollen wang had, ook had ze diverse striemen en een kale plek op haar achterhoofd. Er was haar met wortel en al uit haar hoofd getrokken. Hierna zijn de dienders naar haar woonadres gegaan. Voor de deur lag de beschadigde bril van aangeefster. In de gang lagen enkele plukken haar. De 36-jarige verdachte werd aangehouden. Hij is vastgezet. Het slachtoffer stelt zich onder doktersbehandeling.