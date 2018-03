Oosterhouter aangehouden vanwege aanhangwagendiefstal

De politie heeft daarop een nader onderzoek ingesteld. Op camerabeelden was te zien dat dat een auto met daarachter de aanhanger rond 14.45 uur van het terrein afreed. Via het kenteken van de trekkende auto kwamen de dienders bij een 48-jarige Oosterhouter uit. Hij is een bekende van de politie met diverse antecedenten. De auto was inmiddels door hem verkocht aan een sloperij. Daar werd ook de gestolen aanhangwagen teruggevonden. De eigenaar van het bedrijf verklaarde de aanhanger te goeder trouw van de Oosterhouter gekocht te hebben. Met toestemming van de officier van justitie werd vanmorgen de 48-jarige Oosterhouter als verdachte aangehouden. De aanhangwagen gaat terug naar de rechtmatige eigenaar.