Verdachte situatie leidt naar loods met hennepkweekspullen

Leegstaande loodsen zijn aantrekkelijke locaties om wiet te telen of een xtc-lab te huisvesten. Ben je eigenaar van een loods en wil je deze verhuren? Gebruik je gezond verstand en houd in je achterhoofd dat helaas niet iedereen te vertrouwen is. Biedt iemand een absurd hoge huurprijs die hij maandelijks contant wil betalen? Legitimeert de aspirant-koper zich met een onduidelijke kopie van zijn paspoort? Wees dan waakzaam! Een loods verhuren waarin hennep wordt geteeld of synthetische drugs worden geproduceerd is strafbaar. Verantwoordelijken zijn meestal met de noorderzon vetrokken als de politie de zaak oprolt. Dan loop je een groot risico dat de strafrechtelijke gevolgen voor jouw rekening komen. Denk aan een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.