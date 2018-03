Verdachte vast na steekincident

Het incident speelde zich vanmorgen af in een woning, in familiesfeer. Het slachtoffer is voor behandeling van de verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De verdachte vluchtte te voet waarop de politie in de ruime omgeving naar hem heeft gezocht. Daarbij is ook Burgernet, de heli en een politiehond ingezet. Rond 16.00 uur hebben eveneens geïnformeerde bijzonder opsporingsambtenaren, de verdachte aangetroffen in Gortel. Hij is overgedragen aan de politie en ingesloten op het politiebureau.