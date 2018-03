Vals geldbiljet van € 50,

Rond 01.50 uur kreeg de politie een melding van een horecagelegenheid in het centrum van Haarlem dat er was geprobeerd te betalen met een vals eurobiljet. Er bleek na onderzoek door de politie geen sprake te zijn van valse opzet. Het valse geldbiljet is in beslag genomen en zal worden onderzocht door de forensische opsporing.

Hoe herkent u vals geld?

Vals geld is vaak niet van echt te onderscheiden. Veel winkeliers hebben apparatuur om vals geld te herkennen, zoals speciale lampen of pennen. Op de website van De Nederlandse Bank vind je meer informatie en tips waar je op kunt letten. Niet alleen winkeliers, maar iedereen die met contant geld handelt, loopt kans om het slachtoffer hiervan te worden. Vooral bij winkels in tweedehands goederen en handel via internet komt het relatief vaker voor. Ook pizzakoeriers worden vaak slachtoffer. Situaties dus, waarin snel afgerekend wordt met contant geld. Meestal gaat het om biljetten van € 50,-- omdat deze dagelijks worden gebruik in het betalingsverkeer. Voor de crimineel betekent dit maximaal rendement, voor het slachtoffer maximale schade.

Technisch onderzoek

In alle gevallen wordt het valse geld door de politie in beslag genomen. De eerste stap is dat de politie een onderzoek instelt naar de vraag of het om echt of vals geld gaat. Is het vals, dan stuurt de politie de biljetten door naar de Nederlandse Bank. Hier wordt het geld bewaard en wordt er onderzoek gedaan naar de herkomst. Op die manier probeert men illegale drukkerijen en verdachten te achterhalen.

Moreel appèl

Wie vals geld in zijn of haar bezit heeft, is het geld kwijt. Als er geen dader bekend is, dan is de schade immers op niemand te verhalen. Sommige mensen kiezen er voor om zelf het geld ook weer uit te geven, in de hoop dat het voor echt wordt aangenomen. Weet dat het strafbaar is, als je dit willens en wetens doet. Wij doen een moreel appèl op slachtoffers om te helpen vals geld uit het circuit te halen en niet een ander met de schade op te zadelen. Daarom: doe melding.

2018058235