Drie aanhoudingen na dodelijk schietincident

Direct na het ernstige incident, waar de broer van de kroongetuige Nabil B.om het leven kwam, startte een groot rechercheonderzoek. Forensische specialisten voerden op de diverse plaatsen onderzoek uit. Diverse goederen zijn in beslaggenomen en met spoed overgebracht naar het NFI voor DNA-onderzoek. Aan het begin van de avond kwam het bericht van het NFI dat DNA was aangetroffen, dat overeenkwam met een DNA-profiel in de databank. Uit nader onderzoek door de rechercheurs van de Dienst Regionale Recherche bleek dat de verdachte met het overeenkomende DNA zou verblijven in een woning in Hilversum. Dit kwam overeen met de resultaten uit onderzoek naar de gestolen Seat Leon . In eerdere berichtgeving was al bekend gemaakt dat dit voertuig heeft rondgereden in ‘t Gooi. De kentekenplaten op de aangetroffen Seat waren vervalst. De auto met het originele kenteken rijdt derhalve nog rond.

In het bedrijf waar het geweldsmisdrijf had plaatsgevonden nam de politie beeldmateriaal van de bewakingscamera's in beslag. Op het beeldmateriaal van verschillende camera’s is de schutter te zien.