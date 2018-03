Politie zoekt overvaller Bgm Meineszlaan

Vrijdagnacht rond 00.30 uur liep de eigenaar van een café aan de Van der Palmstraat met de dagopbrengst over de Bgm Meineszlaan. Opeens werd hij van achteren aangevallen en belandde op de grond. De straatrover vroeg om geld en gaf het slachtoffer een flinke klap in zijn gezicht. Hij pakte het geld uit zijn jas en ging er vandoor richting de Vierambachtsstraat. Het slachtoffer is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u iets gezien?

De straatroof gebeurde van vrijdag-op zaterdagnacht rond 00.30 uur. De verdachte is rond de 1.80 en 1.90 meter lang, heeft kort zwart haar en droeg een korte donkere (bubble) jas met capuchon. De man vluchtte in de richting van de Vierambachtsstraat. Heeft u iets gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek naar de verdachte? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.