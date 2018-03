Routinecontrole leidt tot aantreffen drugs

Een politieman belde aan bij een portiekwoning in de wijk Broekhoven omdat hij op zoek was naar een persoon die vanwege een openstaande geldboete c.q. hechtenis nog gesignaleerd staat in het opsporingsregister. Hij zag kort nadat hij beneden aangebeld had dat een man met een boodschappentas uit de woning op de eerste etage kwam en via de trap naar de berging naast de woning op de tweede verdieping rende. Hij opende die berging met een sleutel. De diender vroeg collega’s om ter plaatse te komen. In de berging bevond zich een 19-jarige Tilburger. De tas die hij mee naar binnen had genomen, rook sterk naar hennep. In deze en in een andere tas werden diverse drugs aangetroffen. Het gaat om hennep, maar ook om zakjes met cocaïne, enkele MDMA kristallen, XTC pillen en enkele honderden ongebruikte gripzakjes. In een plastic bak met kledingstukken vonden de agenten ook nog een stapeltje bankbiljetten. De 19-jarige Tilburger is aangehouden ter zake de opiumwetgeving. De gezochte persoon werd niet aangetroffen.