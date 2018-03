Twee tasjesdieven aangehouden in supermarkt

De politie kreeg een melding dat in een supermarkt op het Dr Struyckenplein problemen waren met een man en een vrouw vanwege het negeren van een winkelverbod. Ter plaatse bleek dat dit verbod niet rechtsgeldig was. Wel werden beide personen herkend van camerabeelden van een eerdere diefstal deze week in dezelfde winkel. Daarbij werd op woensdag 28 maart 2018 omstreeks 19.00 uur de tas met daarin portemonnee van een 30-jarige winkelende Bredase gestolen. Het duo zou daarbij samengewerkt hebben, uiteindelijk rekenden ze hun boodschappen af met geld uit de portemonnee van aangeefster. Na overleg met de officier van justitie werden beide verdachten aangehouden vanwege deze diefstal. Zij staan bij de politie geregistreerd als veelpleger.