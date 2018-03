Verkeersovertreder buitensporig agressief na staandehouding

Intussen is een tweede motoragent gearriveerd. Beiden zetten de achtervolging in waarna de verdachte het op de Bredasestraat eindelijk opgeeft. Hij is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De man mocht hierna met drie bekeuringen op zak weer naar huis: één voor het vervoeren van een kind zonder kinderbeveiligingsysteem; één voor zijn weigering om zijn rijbewijs te tonen en één voor het negeren van een stopteken. Ook is er een melding afgegeven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, waarin het vermoeden is neergelegd dat de verdachte niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid of geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen.