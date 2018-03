Zestien bekeuringen tijdens controle in havengebied

In totaal zijn er 81 voertuigen en zeven aanhangwagens gecontroleerd. Tijdens de controle zijn in totaal 16 bekeuringen uitgedeeld; vijf maal voor het niet dragen van een autogordel, twee maal voor het inhalen over een dubbele doorgetrokken streep, één maal voor het niet kunnen tonen van een ID-bewijs, één maal omdat een groot krat op de bijrijdersstoel het zicht van de bestuurder naar rechts ernstig belemmerde, vier maal voor het keren op een autoweg bij de wegwerkzaamheden aan de N254 bij Nieuwdorp, twee maal voor losliggende lading en één maal voor een onjuiste kentekenplaat op een aanhangwagen. Daarnaast is op één voertuig beslag gelegd omdat de bestuurder een belastingschuld heeft.