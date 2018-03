Poging overval op tankstation

De overvaller, die was gemaskerd en vermoedelijk een groot mes bij zich had, kwam de shop van het tankstation binnen. De overvaller kwam echter bedrogen uit, wand de medewerkster zag kennelijk het gevaar naderen en zorgde dat ze snel in de beveiligde ruimte achter de kassa kwam. De dader koos eieren voor z’n geld en maakte dat hij wegkwam. Hij vluchtte vanuit het tankstation in de richting van de woningen in de Joris Minnestraat te voet weg. Wij zijn een onderzoek gestart en bekijken ook of er een verband is tussen deze poging en een geslaagde overval op ditzelfde pompstation van enkele weken geleden. We hielden een buurtonderzoek en bekijken uiteraard beschikbare bewakingsbeelden in de zoektocht naar de dader. Kort na de overval werd een Burgernet melding verspreid met informatie over de verdachte.