Man aangehouden voor chantage

Een op dat moment onbekende verdachte probeerde zijn slachtoffer afgelopen week in een brief te bewegen hem een groot geldbedrag te betalen. In de brief beschreef de man hoe het geld bij hem terecht zou moeten komen. Als het slachtoffer dat niet zou doen dreigde de verdachte met maatregelen waardoor zijn veiligheid in gevaar kwam. De gechanteerde man schakelde de politie in en wij startten direct een onderzoek naar de identiteit van de afperser. Dat leidde er vrijdagavond toe dat we de vermoedelijke dader thuis konden aanhouden. Hij zit vast. Het onderzoek naar de achtergrond en eventuele motieven van de dader is in volle gang. Dit is vooralsnog niet duidelijk. De man wordt de komende dagen uitgebreid gehoord.