Politie houdt drie verdachten aan voor inbraak in woning

Een van de jongens droeg volgens de melder een televisie bij zich en had deze van zich af gegooid. De bewoner wist samen met een aantal ander mensen de jongens te omsingelen. De door de bewoner gealarmeerde politie hield de drie jongens in de leeftijd van 15 (2x)en 18 jaar aan op verdenking van diefstal in vereniging. Bij controle bleken twee van de drie een balletjespistool bij zich te hebben. Twee van de drie waren afkomstig uit Almelo en de derde kwam uit Wierden.

(2018094768)