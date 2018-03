Aanhouding na mishandeling

De politie kreeg rond die tijd een melding dat er een vechtpartij was op de Vosselmanstraat in Apeldoorn. De politie was er snel bij en trof een 21-jarige man uit Waalre aan. Deze bloedde hevig en werd met een naar verluidt gebroken neus naar het ziekenhuis gebracht.

Een getuige wees daarop de 18-jarige aan als verdachte; deze werd door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij zal worden gehoord over zijn betrokkenheid.

2018095438 RL