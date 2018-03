Vrouw gewond bij assistentie aanhouding

De vrouw werd door medewerkers op straat aangesproken; daarop ging de vrouw zich nogal recalcitrant gedragen waarop zij werd beetgepakt. Een passerende burger hielp daarbij, maar deze werd op een gegeven moment door de verdachte gebeten. Daarop werd de verdachte op straat op de grond gelegd en in bedwang gehouden, in afwachting van de politie. Overigens wordt de gebeten burger (een vrouw uit Almelo) hiervoor behandeld door haar huisarts.

De verdachte werd door politie-agenten (waarvan enkelen in vrije tijd) aangehouden en meegenomen naar het bureau. Overigens zou mevrouw die middag meerdere winkeldiefstallen hebben gepleegd; ook stond ze nog gesignaleerd voor 34 dagen hechtenis.

2018-094681 RL