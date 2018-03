Poging beroving op taxichauffeur

Rond 03.30 uur kwam een melding van een conflict. Agenten gingen erheen en zagen op De Meent een taxi staan. In de taxi zat de 34-jarige chauffeur die verwondingen in zijn gezocht had. Hij gaf aan een groep van vijf personen, vier jongens en een meisje, opgehaald te hebben uit Utrecht op de Laan van Nieuwe-Guinea. Op De Meent moest de chauffeur ze eruit laten. Twee jongens wilden echter het geld van de chauffeur. Toen hij dit weigerde sloegen ze hem meerdere keren in het gezicht en gingen er vervolgens vandoor. Er werd geen buit meegenomen. Een jongen en een meisje uit de groep hielpen de chauffeur nog, maar renden ook weg. Het slachtoffer werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht en bleek enkele breuken in zijn gezicht te hebben. Agenten zochten, onder andere met behulp van een politiehond, in de omgeving. De verdachten werden niet gevonden.



Signalementen

De groep bestond uit vier jongens en een meisje, allen met een blanke huidskleur. De twee die de chauffeur sloegen hadden zwarte jassen aan en zijn tussen de 20 en 25 jaar oud. De eerste verdachte heeft een smal gezicht, de tweede verdachte heeft een stevig postuur. De taxi is in beslag genomen voor verder sporenonderzoek.



Tips!

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets gezien van de mishandeling? Herkent u de verdachten aan de signalementen? Belt u dan met de recherche in Woerden via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Melden kan ook online via onderstaand tipformulier of via M-online.