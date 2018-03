Overval op restaurant; 1 aanhouding

Twee mannen bedreigden een medewerker en zouden er zonder buit vandoor zijn gegaan. Op de Saturnusstraat zagen agenten een man lopen die voldeed aan één van de doorgegeven signalementen. De politie hield de man staande en hij stak een vaag verhaal af. Op basis van het signalement en het warrige verhaal van de man, besloot de politie de 19-jarige man zonder vast woonadres aan te houden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De tweede verdachte zou ook rond de 20 jaar zijn, is tussen de 1,60 en 1,70 meter en was donker gekleed.

De politie doet onderzoek naar deze overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze overval? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2018040174