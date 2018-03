Drie gewonden bij vlucht winkeldief

De Hagenaar had een kledingstuk gestolen uit een winkel op de Grote Marktstraat en werd daarbij betrapt. Hij vluchtte vervolgens richting het Spui. Toen hij daar de roltrap van de tramtunnel af rende, liep hij drie personen omver. De slachtoffers, een 82-jarige man, een 63-jarige vrouw en een 71-jarige man uit Den Haag, raakten alle drie lichtgewond. Ambulancepersoneel behandelde de slachtoffers in een ambulance. Beveiligers van de winkel hielden de verdachte aan op het perron en droegen hem over aan de politie. De verdachte zit nog vast. De recherche heeft de zaak in onderzoek.