Gewonde man aangetroffen op Burgemeester Meineszplein Rotterdam

Rotterdam - Een 40-jarige Rotterdammer raakte zaterdagavond rond 22.50 uur gewond door messteken bij een mogelijke beroving of ruzie aan het Burgemeester Meineszplein in Rotterdam. Agenten hebben het slachtoffer nog niet uitgebreid kunnen horen en zoeken in de tussentijd getuigen.