Moedig echtpaar verjaagt overvaller in Waalwijk

Om 19.20 uur liep de overvaller het restaurant aan de Sint Antoniusstraat in Waalwijk binnen. Daar eiste hij direct geld van de eigenaresse die achter de counter stond. Om zijn eis kracht bij te zetten sloeg hij met een wapen op de balie. De geschrokken vrouw gaf echter geen geld, maar riep haar man die in de keuken stond. Toen die ook de zaak in kwam lopen en de overvaller luid aanriep, koos de laatste eieren voor zijn geld. Hij ging er vandoor, op de hielen gezeten door de restauranteigenaar. Die verloor de overvaller buiten echter al gauw uit het oog. De politie deed na de overval een burgernetbericht uit met het signalement van de dader: Een man tussen de 1.70 en 1.75 meter lang, licht getinte huidskleur, breed/bol gezicht, breed postuur en 40 a 50 jaar oud. De man droeg een korte licht bruine jas en sprak met een buitenlands, mogelijk Oost Europees, accent.

De politie zoekt getuigen van de overval. Heb je informatie? Bel dan met 0900-8844