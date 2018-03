Vier aanhoudingen na straatroof in Breda

Om 05.30 uur meldde het slachtoffer dat hij zojuist door vier mannen was beroofd. Daarbij was hij gewond geraakt aan het gezicht. De daders, van wie hij een goed signalement kon geven, waren er met zijn portemonnee vandoor gegaan. De toegesnelde politie zag in de omgeving inderdaad vier mannen lopen die aan dit signalement voldeden. Bij een controle troffen de agenten inderdaad de portemonnee van het slachtoffer aan. De vier werden aangehouden.