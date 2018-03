Vijf jongeren aangehouden voor vernieling en belediging

Rond 01.00 uur kreeg de politie de melding dat er een groep jongens aan de Middellaan in Dongen twee fietsen aan het vernielen waren. Die fietsen waren inmiddels in de nabijgelegen vijver gegooid. Eenmaal ter plaatse sprak de politie de jongeren aan. Die waren echter niet van plan mee te werken en een van hen uitte ook beledigingen tegen de politie. Daarop aangesproken ging de verdachte er plots als een haas vandoor, achterna gezeten door een politieman. Die wist hem al snel te achterhalen. Tijdens de opvolgende schermutseling moest de agent peperspray gebruiken om de verdachte (19) onder controle te krijgen. Omdat geen van de jongeren wilde verklaren wie verantwoordelijk was voor de vernielingen werden zij alle vijf aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten. De eigenaars van de fietsen zijn tot op heden onbekend. Foto’s van de fietsen worden vandaag op het facebook account van team Langstraat geplaatst. Herkent u uw fiets, meld u zich dan via 0900-8844.