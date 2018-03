Identiteit slachtoffer schietincident bekend

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de toedracht is. Daarom hoopt de politie dat er getuigen zijn die zondagavond 4 maart omstreeks 18.00 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van Gramsbergen/ Holtheme. Mogelijk zijn er ook mensen die meer informatie over de betrokkenen en wat mogelijk heeft geleid tot het schietincident. Kunt u de politie helpen? Bel dan met telefoonnummer 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online viawww.meldmisdaadanoniem.nl.