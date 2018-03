Reeks inbraken, verdachte aangehouden

Afgelopen vrijdagavond werd er op de N50 bij Zalk een auto gecontroleerd. Agenten zagen inbrekersgereedschap liggen, ze besloten de auto verder te doorzoeken. In de auto lag een kluis die buit was gemaakt bij een recente inbraak in Raalte. De man in de auto, een 34-jarige inwoner van Lelystad, is aangehouden. De politie onderzoekt nu of hij bij één of meerdere inbraken betrokken was.

Na de aanhouding is er opnieuw ingebroken. Daarom blijft de waarschuwing staan: wees alert op inbrekers en bel de politie bij verdachte situaties!

