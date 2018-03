Zaken in Bureau GLD van 7 maart

Nijmegen, pinpas gestolen bij insluiping woning

Op dinsdag 19 september werd uit een woning in Nijmegen een portemonnee en telefoon weggenomen. In de portemonnee zat onder andere een bankpas. Een onbekende man probeerde op 22 september met deze pinpas te pinnen bij een pinautomaat op het Keizer Karelplein. De pinnende man staat zeer duidelijk op de bewakingsbeelden van de pinautomaat.

2017436278

Scherpenzeel, inbraak woning

Op woensdagavond 13 december werd ingebroken in twee woningen aan het Doorboomspark. Hierbij werden de woningen compleet overhoop gehaald en verschillende goederen buitgemaakt. Eén van de woningen is voorzien van een bewakingscamera. Op de beelden van deze bewakingscamera zijn twee onbekende mannen te zien.

2017572232

Nunspeet, pinnen met uit bejaardenhuis gestolen pinpas

In de periode tussen 16 en 25 december werd uit kamer in bejaardenhuis in Nunspeet de bankpas met pincode van een 98 jarige bewoner gestolen. Er werd op 25 december (eerste Kerstdag) door een onbekende vrouw geld van de rekening gedaald in bij een pinautomaat in Hoogeveen. De beelden van deze vrouw worden in de uitzending getoond.

2018008029

Warnsveld, onbekende vrouw steelt partij scheermesjes

Op 4 en 17 januari steelt een onbekende vrouw diverse goederen zoals scheermesjes bij een supermarkt aan de Runneboom. Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien dat de vrouw de spullen uit het schap pakt en in haar tas stopt. Zonder af te rekenen verlaat de vrouw daarna de winkel.

2018019832/2018042388

Zevenaar, jongen slachtoffer van gewelddadige straatroof

Op zaterdagochtend 3 maart rond 03.00 uur werd een 18-jarige jongen beroofd op de Bachstraat door drie onbekende inzittenden van een auto. Met geweld nemen ze hem geld en en zijn jas af. Daarna gaan de drie er weer met hun auto vandoor. In de uitzending verschillende andere vragen.

2018094057