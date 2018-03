Zaken in Onder de Loep van 8 maart

Zwolle, gewapende overval op supermarkt

Op maandagavond 19 februari wordt een supermarkt aan de Oude Vismarkt overvallen door een gewapende en gemaskerde man. Hij houdt twee medewerkers van de winkel onder schot met een vuurwapen en gaat er met de inhoud van de kassa vandoor. De overval is gefilmd door bewakingscamera’s.

2018077450

Enschede, man overvalt winkel

Op zondag aan het einde van de middag 4 maart overvalt een onbekende man een winkel aan De Klomp. Onder bedreiging van een vuurwapen maakt hij geld buit en gaat er vandoor op een gereedstaande fiets. In de uitzending een signalement van de overvaller en verschillende vragen.

2018096151

Holtheme/Coevorden, man overleden bij schietincident

Op zondagavond 4 maart werd aan de Haandrik een zwaar gewonde man aangetroffen. Ondanks een reanimatiepoging overleed de man korte tijd later aan zijn verwondingen. Korte tijd later werd in Coevorden een man aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak in Holtheme. In de uitzending verschillende vragen rondom dit onderzoek.

2018096354

Almelo, diefstal speelgoed uit winkel

Op maandagmiddag 6 november wordt bij een speelgoedwinkel aan de Grotestraat speelgoed gestolen. Op bewakingsbeelden van de winkel is duidelijk te zien hoe een onbekende man twee keer met speelgoed de winkel uitloopt zonder dit af te rekenen. De man was in gezelschap van een onbekende vrouw.

2017524815

Nieuwleusen, geld gestolen bij inbraak woning

Op woensdag 22 november wordt bij een woning aan de Meeleweg ingebroken. Hierbij wordt een aanzienlijk geldbedrag buitgemaakt. Op bewakingsbeelden zijn twee onbekende jongemannen te zien. De twee reden in een oud model Seat Leon. Deze beelden komen in de uitzending aan de orde.

2017541675

Deventer, stel steelt luidspreker en parfums uit winkels

Op donderdagmiddag 14 december steelt een onbekend stel een luidspreker uit een winkel aan de Lange Bisschopstraat. Op bewakingsbeelden van de winkel is duidelijk te zien hoe het stel de luidspreker uit het schap neemt en zonder af te rekenen de winkel verlaat. Hetzelfde stel steelt diezelfde middag ook parfums bij een parfumerie in dezelfde straat. Op de beelden van deze winkel is te zien dat ze verschillende dure parfums in de (vermoedelijk geprepareerde) tas van de vrouw stoppen. Ook hier verlaten ze de winkel zonder iets af te rekenen.

2017582064/2018003433

Almelo, onbekende vrouw pint met gestolen pinpas

Op donderdag 21 december werd de pinpas van een 36-jarige inwoonster van Almelo meerdere keren gebruikt door onbekenden. In totaal werden er enkele duizenden euro’s van haar rekening gepind. Van één van de opnames zijn bewakingsbeelden. Hierop is een jonge vrouw te zien.

2018015013