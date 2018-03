Gewonde vrouw aangetroffen in woning

Rond 15.15 uur troffen agenten de 91-jarige vrouw gewond aan in de woning. Zij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Om vast te stellen of er in de woning een misdrijf heeft plaatsgevonden voerde Forensische Opsporing een sporenonderzoek uit.



