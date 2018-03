Vrouw (73) overlijdt na aanrijding

Direct na de melding gingen agenten ter plaatse en zagen dat er een aanrijding had plaatsgevonden tussen een vrachtauto en een voetganger. De voetganger raakte hierbij zwaargewond en werd met spoed per MMT helikopter vervoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed de 73-jarige vrouw aan haar verwondingen. De bestuurder is door agenten meegenomen naar een politiebureau voor een verklaring. Verder spraken agenten op de plek van het ongeval met meerdere getuigen. De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval.