Getuigen gezocht van beroving pakketbezorger

Nadat hij parkeerde bij een portiekflat aan de Burgemeester Caan van Necklaan kwamen er vanachter zijn bus vier à vijf in het donker geklede mannen tevoorschijn. Een van hen stapte zijn bus in en sprak hem in de Roemeense taal aan. De man dwong het slachtoffer stapvoets verder te rijden en zijn bus op een lege parkeerplaats een stukje verderop te parkeren. Daar dwong de man hem met geweld om goederen af te staan. Omdat het slachtoffer bang was, gaf hij geld en twee mobiele telefoons aan de man. Daarna stapte de man uit en rende in onbekende richting met de buit weg. De andere mannen zag hij op dat moment niet meer. Het slachtoffer bleef nog vijf minuten staan op de parkeerplaats en reed daarna weg. De mannen droegen allemaal donkere kleding en gezichtsbedekking. De pakketbezorger deed aangifte bij de politie.



De politie Leidschendam-Voorburg zoekt getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord van deze beroving in de omgeving van de Burgemeester Caan van Necklaan? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000.