Drugs en vuurwapen gevonden in Feijenoord

Een buurtbewoner vertelde de aanwezige agenten dat er regelmatig mensen van deze woning naar een andere woning in dezelfde straat over en weer liepen. Ook daar werd meteen een doorzoeking gedaan. Hier vonden agenten ruim 700 gram cocaïne en een zak vol patronen. In deze woning werden twee Albanese mannen van 40 en 47 jaar aangehouden. Vrijdag zijn vier van de zes aangehouden personen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat gaat om de mannen in en bij de auto’s en de bewoner van één van de panden. Zij zitten nog steeds vast. Overigens woonden er officieel geen mensen in de (huur)panden.