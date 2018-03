Eigenaar Primera laat zich niet overvallen

Rond sluitingstijd spraken de twee mannen de twee medewerksters van de Primera aan de Strevelsweg aan. Onder bedreiging van een vuurwapen dwongen zij de medewerksters de winkel in te gaan. Een angstig moment voor de jonge vrouwen. De eigenaar was minder onder de indruk. Hij stapt op de mannen af en sommeert hen te vertrekken. Er volgde een kort handgemeen. Overvallen door het daadkrachtige optreden van de eigenaar vluchten beide heren via de Heijmansstraat in de richting van de Ogierssingel. Hierbij worden zij nog een korte tijd achterna gezeten door de eigenaar en een collega winkelier.