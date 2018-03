Geen buit voor overvaller supermarkt Zuiderterras

Een medewerkster aan een kassa weigerde om tien over half acht de kassa te openen, toen een overvaller haar met een mes haar bedreigde. Hij eiste geld van de caissière, maar maakte kennelijk niet zoveel indruk. De overvaller kreeg niets en verliet toen zonder buit de winkel.

De politie werd enige tijd na de overval geïnformeerd en doorzocht alsnog de omgeving. Dit leverde geen verdachte op. Het regionaal overvallen team is nu bezig met het onderzoek en kan informatie van getuigen goed gebruiken.

De man droeg tijdens de overval een grijze sweater met een capuchon en had een blauwe rugzak op zijn rug. Hij verliet rustig de winkel, vermoedelijk in de richting van Ahoy. Wie heeft de man tijdens zijn vlucht gezien? Of wie weet wie de overvaller is? Laat het de recherche weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.