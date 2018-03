Man dreigt met vuurwapen en raakt buiten zinnen in politieauto

De melder zag dat er iemand op de Rilland Bathstraat een jongen bedreigde met een vuurwapen en richting de Stavenissestraat liep. De getuige belde meteen de politie. Agenten die er snel waren, doorzochten het huis van de verdachte aan de Stavenissestraat, waar de verdachte helaas niet meer was. Wel kwamen daar twee vuurwapens tevoorschijn. Ze zijn in beslag genomen. Even later kwam de dader lopend vanuit de Wemeldingsestraat en kon hij, na een duidelijke herkenning, in de boeien worden geslagen. Eenmaal geboeid en in de politiebus geplaatst, begon de 29-jarige Rotterdammer die vermoedelijk wat drank op had, enorm te schelden en kreeg de agent de meest verschrikkelijke ziektes naar zijn hoofd gegooid. Hij werd zelfs zo driftig dat hij de ruit van de schuifdeur inschopte. Het glas van het raam kwam op de agent terecht. De man is overgebracht naar het bureau en zit voorlopig vast.