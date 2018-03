Onophoudelijke jacht op overvaller heeft resultaat

Naast het Regionaal Team Overvallen (RTO) dat de zaken onderzoekt, is er ook de aanpak van de high impact criminaliteit waar een overval onder valt. Dit team zet alles op alles om met andere partijen preventieve maatregelen te ontwikkelen. Zo ook met de horeca branche. Want dat maaltijdbezorgers de laatste tijd vaker het doelwit zijn van een overval is schandalig, gezien de minimale buit, maar niet gek. “Het is tenslotte een van de laatste stromen geld die onbeschermd over straat gaat. Daar willen we als overheden echt vanaf. Initiatieven van organisaties om cashloos te bezorgen, omarmen we dan ook en zijn wat ons betreft hét voorbeeld voor andere bedrijven,” vertelt Alex van der Plas, commandant High Impact. “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om overvallen te voorkomen. En dat kunnen we alleen bereiken wanneer overheden, instanties en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken.”

Naast het fenomeen van de overvallen op maaltijdbezorgers, zien de politie en gemeente Rotterdam ook een toename in het aantal overvallen op pakketbezorgers en overvallen naar aanleiding van advertenties op Marktplaats. "Achter de schermen zijn we volop bezig met zicht te krijgen op daders en achtergronden. Maar op basis van de informatie die we nu hebben, kan ik wel al melden dat we er operationeel bovenop zitten. Overvallers mogen hier niet mee weg komen. Dat zijn we aan de slachtoffers verschuldigd.”