Twee mannen aangehouden na videobedreiging met vuurwapen

Zondagmiddag meldde een mevrouw bij het politiebureau in Dordrecht dat ze via een videogesprek was bedreigd met de dood. De verdachte liet tijdens het online videobellen een vuurwapen zien en bedreigde haar ook via WhatsApp met de dood door te appen dat hij een pistool had. Politiemensen deden aan de hand van deze informatie een inval in het huis aan de Brouwersdijk en hielden daar twee mannen aan. In een bedrijfsbus voor de deur is het vuurwapen gevonden, en ook een dolk en vlindermes kwamen boven water. Alles is in beslag genomen en de twee mannen, één van 23 jaar uit Rotterdam en één van 30 jaar uit Dordrecht, zijn wegens het bezit van de wapens en de bedreiging aangehouden. De verdachte en slachtoffer kennen elkaar uit een eerdere relatie.