Inbrekers betrapt in gebouw Sociale Zaken

Een beveiligingsbeambte ontdekte in het pand van Sociale Zaken een man en een vrouw. Ze hadden een raam opengebroken en waren het gebouw ingegaan. Het tweetal werd aangehouden en rond 15.50 uur aan agenten over gedragen. Vermoedelijk hadden ze nog niks gestolen. Het gaat om een 38-jarige vrouw uit Roosendaal en een 34-jarige man uit Gouda. Het tweetal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.