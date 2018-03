Gewapende overval op woning

Het signalement van de verdachte luidt als volgt:

Man van ongeveer 19 jaar. Hij draagt een grijze muts, zwarte sjaal en rood-oranje schoenen van het merk Puma. Aangezien de verdachte gewapend is, wordt met klem benadrukt de verdachte niet zelf te benaderen. Ook is er via Burgernet een oproep gedaan aan het publiek om mee uit te kijken naar de verdachte.

Heeft u de verdachte gezien of bent u getuige van deze overval?