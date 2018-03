Treinverkeer tussen Weert en Roermond stilgelegd na aantreffen mogelijk WOII-explosief

Roermond - Bij werkzaamheden ten zuiden van de Elfmorgenweg in Roermond is een projectiel, vermoedelijk granaat, uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De werkzaamheden zijn stilgelegd en de omgeving is afgezet. Omdat op enkele meters afstand van de werkzaamheden de spoorweg ligt, is op last van de politie het treinverkeer tussen Weert en Roermond voorlopig stilgelegd.